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КХЛ напомнила о печальной статистике "Северстали" в противостоянии с "Барысом"

КХЛ напомнила о печальной статистике "Северстали" в противостоянии с "Барысом"
©ХК "Барыс"

Сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) представил превью к матчу регулярного чемпионата между "Северсталью" и "Барысом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Северсталь" потерпела четыре поражения в последних пяти матчах. Подопечные Андрея Разина дважды уступили СКА (1:4, 1:2 Б), провели две встречи с минским "Динамо" (5:2, 2:3) и одну с их московскими одноклубниками (1:3). Для череповчан игра с "Барысом" станет второй в ходе трехматчевой домашней серии. Астанчане, напротив, одержали четыре победы в пяти последних играх. Коллектив Андрея Скабелки одолел "Трактор" (3:1), дважды сыграл с "Авангардом" (5:3, 2:5), а затем с одинаковым результатом 2:0 переиграл "Сибирь" и "Автомобилист".

Нападающий сталеваров Кирилл Пилипенко с восемью результативными передачами - один из лучших ассистентов чемпионата. Джесси Грэм из "Барыса" - в лидерах ассистентской гонки среди защитников (0+7). Его личная результативная серия насчитывает четыре матча (0+5). Сразу у двух голкиперов "Барыса" на данный момент сухие серии: Никита Бояркин не пропускает 83 минуты и 44 секунды, а дебютировавший в составе астанчан Юлиус Гудачек с "сухаря" - ровно 60 минут.

"Северсталь" последний раз обыгрывала "Барыс" на домашнем льду 27 октября 2017 года (4:3 ОТ)", - пишет сайт.

Прямая трансляция матча КХЛ "Северсталь" - "Барыс"

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