Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Хоккей КХЛ
Комментарии

КХЛ анонсировала "юбилей" лидера "Барыса" на фоне провального сезона

КХЛ анонсировала "юбилей" лидера "Барыса" на фоне провального сезона
©ХК "Барыс"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила превью к матчу "Барыс" - "Локомотив", озвучив его главную интригу, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча пройдет сегодня, 24 февраля, в Астане. Игра начнется в 19:30 по местному времени.

"Барыс" сыграет последний матч в текущем сезоне. Подопечные Андрея Скабелки, которым предстоит игра против бывшей команды главного тренера, останутся последними по итогам регулярки на "Востоке" вне зависимости от исхода встречи. В двух последних играх астанчане проиграли "Авангарду" (3:4) и "Сибири" (2:4). "Локомотив" отправился в столицу Казахстана после неудачи в Омске (3:4 ОТ). С 90 очками "железнодорожники" занимают третью позицию в конференции "Запад".

Для нападающего "Барыса" Никиты Михайлиса, набирающего очки семь матчей подряд (7+5), следующая шайба станет 100-й в КХЛ. Результативная серия Линдена Вея – три игры (2+2). Форвард астанчан Кирилл Савицкий – в шаге от 100-й игры в лиге", - пишет сайт КХЛ.

Перед этой игрой ярославский клуб, набрав 90 очков, занимает третье место в Западной конференции. В свою очередь столичный клуб, имея 61 балл, располагается на последней, 11-й строчке в этой конференции. "Барыс" досрочно потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ.

Для "Барыса" это последний матч в текущем чемпионате.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Локомотив ХК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:58
КХЛ
КХЛ анонсировала "юбилей" лидера "Барыса" на фоне провального сезона КХЛ анонсировала "юбилей" лидера "Барыса" на фоне провального сезона
Сегодня , 12:10
КХЛ
Сотни миллионов для Дица. Как менялись финансы "Барыса" и зарплаты игроков Сотни миллионов для Дица. Как менялись финансы "Барыса" и зарплаты игроков
Сегодня , 07:25
КХЛ
Прямая трансляция заключительной игры "Барыса" в сезоне КХЛ Прямая трансляция заключительной игры "Барыса" в сезоне КХЛ
22 февраля, 21:40
КХЛ
Лидер "Барыса" забрал звезду в проигранном матче КХЛ Лидер "Барыса" забрал звезду в проигранном матче КХЛ
22 февраля, 20:47
КХЛ
Почти камбэк. "Барыс" проиграл "сенсации" КХЛ Почти камбэк. "Барыс" проиграл "сенсации" КХЛ
22 февраля, 17:48
КХЛ
"Барыс" объявил состав на матч с "сенсацией" КХЛ "Барыс" объявил состав на матч с "сенсацией" КХЛ
22 февраля, 17:00
КХЛ
Поможет ли "Барыс" "Авангарду" и что ждать от дерби "Спартак" - ЦСКА? Поможет ли "Барыс" "Авангарду" и что ждать от дерби "Спартак" - ЦСКА?
22 февраля, 08:10
КХЛ
Прямая трансляция матча "Барыса" с "сенсацией" КХЛ Прямая трансляция матча "Барыса" с "сенсацией" КХЛ
21 февраля, 12:43
КХЛ
Назван самый высокооплачиваемый хоккеист сборной Казахстана. Он получает почти полмиллиарда тенге Назван самый высокооплачиваемый хоккеист сборной Казахстана. Он получает почти полмиллиарда тенге
21 февраля, 12:19
КХЛ
Кто больше всех зарабатывает в "Барысе"? Обнародованы зарплаты игроков Кто больше всех зарабатывает в "Барысе"? Обнародованы зарплаты игроков
21 февраля, 09:35
КХЛ
Впервые за историю КХЛ. "Барыс" выдал самый худший сезон Впервые за историю КХЛ. "Барыс" выдал самый худший сезон
21 февраля, 09:13
КХЛ
"Барысу" дали жесткий совет по поводу Скабелки после провала в КХЛ "Барысу" дали жесткий совет по поводу Скабелки после провала в КХЛ
20 февраля, 21:49
КХЛ
"Барыс" едва не дожал "Авангард" в матче с семью голами "Барыс" едва не дожал "Авангард" в матче с семью голами
20 февраля, 18:40
КХЛ
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Авангардом" "Барыс" объявил состав на матч КХЛ с "Авангардом"
20 февраля, 15:00
КХЛ
Никита Михайлис уходит? Казахстанский комментатор - о будущем "Барыса" после провала в сезоне КХЛ Никита Михайлис уходит? Казахстанский комментатор - о будущем "Барыса" после провала в сезоне КХЛ
20 февраля, 13:47
КХЛ
Экс-форвард "Барыса" стал самым дорогим игроком КХЛ Экс-форвард "Барыса" стал самым дорогим игроком КХЛ
20 февраля, 09:00
КХЛ
"Может, за контракты ребята будут биться". "Барысу" сообщили исход матча с "Авангардом" в КХЛ "Может, за контракты ребята будут биться". "Барысу" сообщили исход матча с "Авангардом" в КХЛ
20 февраля, 07:30
КХЛ
Прямая трансляция матча КХЛ "Авангард" - "Барыс" Прямая трансляция матча КХЛ "Авангард" - "Барыс"
18 февраля, 23:55
КХЛ
Андрей Скабелка прокомментировал победу "Барыса" в матче КХЛ Андрей Скабелка прокомментировал победу "Барыса" в матче КХЛ
18 февраля, 23:39
КХЛ
Два казахстанца из "Барыса" стали звездами матча против "Куньлуня" Два казахстанца из "Барыса" стали звездами матча против "Куньлуня"
18 февраля, 22:47
КХЛ
Видеообзор победы "Барыса" над "Куньлунем" в КХЛ Видеообзор победы "Барыса" над "Куньлунем" в КХЛ
18 февраля, 22:22
КХЛ
"Барыс" дожал "Куньлунь" в овертайме матча КХЛ "Барыс" дожал "Куньлунь" в овертайме матча КХЛ
18 февраля, 19:20
КХЛ
"Барыс" объявил состав на матч с "Куньлунем" в КХЛ "Барыс" объявил состав на матч с "Куньлунем" в КХЛ
18 февраля, 16:58
КХЛ
Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА? Возьмет ли "Барыс" реванш у "Куньлуня" и чем завершится повторная битва "Локомотива" с ЦСКА?
18 февраля, 10:23
КХЛ
"Барыс" понес потерю перед матчем в КХЛ "Барыс" понес потерю перед матчем в КХЛ
18 февраля, 09:30
КХЛ
"Барысу" посоветовали взять баян на игру с "Куньлунем" "Барысу" посоветовали взять баян на игру с "Куньлунем"
18 февраля, 08:18
КХЛ
Прямая трансляция матча "Барыса" с "Куньлунем" в КХЛ Прямая трансляция матча "Барыса" с "Куньлунем" в КХЛ
17 февраля, 21:33
КХЛ
"Барыс" назвал состав на последнюю выездную серию в КХЛ "Барыс" назвал состав на последнюю выездную серию в КХЛ
17 февраля, 17:47
КХЛ
Капитан "Барыса" рассказал о шансах сыграть за Казахстан после бронзы Олимпиады-2018 Капитан "Барыса" рассказал о шансах сыграть за Казахстан после бронзы Олимпиады-2018
17 февраля, 17:23
КХЛ
Известный казахстанский комментатор назвал главную причину провала "Барыса" Известный казахстанский комментатор назвал главную причину провала "Барыса"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus