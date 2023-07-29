Кевин Даллмэн высказался о возвращении в сборную Казахстана

Бывший защитник "Барыса" Кевин Даллмэн рассказал, какова вероятность его возвращения в сборную Казахстана в качестве тренера или менеджера. Ранее он посещал расположение национальной команды на чемпионате мира в Латвии.

"Мне было бы это интересно, это точно. Когда я был в Латвии, мы действительно пообщались с большими боссами, со Скабелкой, с руководством национальной команды и "Барыса". В этом моменте всех больше всего тревожит здоровье моей супруги, и это, честно говоря, понятно. Потому что в свое время из-за этого пришлось внезапно и покинуть команду. Ей гораздо лучше. Она уже не принимает лекарства, восстанавливается. Я не хочу торопить события прям сейчас. Главное сейчас, чтобы супруга поправилась, и потом будем решать.

В общем, я очень хочу помогать команде, мы об этом говорили, хотел бы помочь молодежному хоккею. Я просто хочу быть благодарным и вернуть в ответ все то хорошее, что Казахстан сделал для меня. Мы продолжим переговоры и, надеюсь, все получится. Может быть, буду. Я бы с радостью стал генеральным менеджером. Я хочу помочь настолько, насколько могу. Команда в отличных руках, Скабелка принимает хорошие решения. Все сейчас создают движения на рынке, подписывают игроков, но главное то, что молодые казахстанские игроки многое и многим доказали на чемпионате мира тем, как хорошо они сыграли, как хорошо они играли в прошлом сезоне", - заявил Даллмэн в интервью Евгению Акманову для shaiba.kz.

Напомним, натурализованный канадец выступал за сборную Казахстана на четырех чемпионатах мира - в 2014 году в Минске, в 2015 году в Кракове, в 2017 году в Киеве, в 2018 году в Будапеште, а также на двух олимпийских квалификационных турнирах - в 2013 году в Риге и в 2016 году в Осло. Он был многолетним капитаном "Барыса", а его свитер подняли под свод "Барыс-Арены".

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