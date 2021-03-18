Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Важная новость по конкурсам!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Казахстанец Найджел Доус помог "Ак Барсу" разгромить "Салават Юлаев" на старте второго раунда плей-офф КХЛ

С казанским клубом мог сыграть "Барыс".

Казахстанец Найджел Доус помог "Ак Барсу" разгромить "Салават Юлаев" на старте второго раунда плей-офф КХЛ
Найджел Доус. Фото: ХК "Ак Барс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартовали матчи второго раунда плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz

"Ак Барс", за который выступает форвард сборной Казахстана Найджел Доус, одержал уверенную победу над "Салаватом Юлаевым" в первой игре серии. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте "СЮ" заработал удаление и большинство довольно быстро реализовал экс-форвард "Барыса" Патрис Кормье. На 23-й минуте увеличил отрыв "Ак Барса" Михаил Глухов. Всего через несколько секунд уфимцы тоже отметились взятием ворот - разрыв сократил Владислав Картаев. Но на 26-й минуте Дмитрий Воронков забил за казанцев в меньшинстве. А на 30-й точку во встрече поставил Доус.

Следующий матч команды проведут в пятницу, 19 марта, в Казани. А затем серия переедет в Уфу.

Отметим, что именно "Ак Барс" стал бы соперником "Барыса", если бы тот вышел во второй раунд плей-офф. Но казахстанский клуб в первом раунде уступил магнитогорскому "Металлургу" с общим счетом в серии 2-4.

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Сборная РК по хоккею Доус Найджел Ак Барс Салават Юлаев

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:53
Хоккей

Казахстанец Найджел Доус помог "Ак Барсу" разгромить "Салават Юлаев" на старте второго раунда плей-офф КХЛ
Вчера
20:07
Хоккей

Ни от кого не избавятся? Ждать ли серьезной перестройки в "Барысе" перед новым сезоном в КХЛ
Вчера
16:21
Хоккей

Экс-форвард "Барыса" вышел в полуфинал в России, или как форвард сборной Казахстана может выиграть турнир
Вчера
12:22
Хоккей

Звезда "Ак Барса" и легенда "Барыса". Почему сборной Казахстана не нужно ждать Найджела Доуса
Вчера
08:38
Хоккей

Cтала известна сумма премиальных игроков "Металлурга" за победу над "Барысом" в серии плей-офф КХЛ
Вчера
08:07
Хоккей

Экс-форвард "Барыса" и сборной Казахстана Мартен Сен-Пьер объявил о завершении карьеры
16 марта
21:00
Хоккей

Оставить, нельзя потерять. Несколько важных игроков в "Барысе", которые могут уйти из команды
16 марта
16:32
Хоккей

Несколько "джокеров" из "Барыса". Почему фарм-клуб стал сильнее в борьбе с "Торпедо" и "Сарыаркой"
16 марта
13:26
Хоккей

"Такие игроки нужны "Барысу". Юрий Михайлис - о критикуемых легионерах и желаемых игроках для КХЛ
16 марта
12:19
Хоккей

"Они были правы". Главный тренер "Барыса" прокомментировал критику в свой дебютный сезон в КХЛ
16 марта
11:48
Хоккей

Михайлис остается или будет новый тренер? В "Барысе" озвучили планы на новый сезон КХЛ
16 марта
11:24
Хоккей

В "Барысе" рассказали о бюджете на новый сезон и привлечении спонсоров
16 марта
11:11
Хоккей

Доус в сборной, легионеры и казахстанцы. Как в "Барысе" решают контрактные вопросы перед ЧМ и новым сезоном в КХЛ
15 марта
22:15
Хоккей

"Зажигали" бы в "Барысе". Несколько исполнителей, которые могли спасти казахстанцев в КХЛ
15 марта
20:20
Хоккей

От них пора избавляться, или кого в "Барысе" не должно быть в следующем сезоне КХЛ
15 марта
17:39
Хоккей

В "Барысе" новый главный тренер? Кого выберут между Михайлисом и тренером-легионером для КХЛ
15 марта
14:45
Хоккей

Капитан, разрушитель или снайпер. Кто стал лучшим игроком "Барыса" в Кубке Гагарина?
15 марта
09:11
Хоккей

Эксперт назвал причины вылета "Барыса" из Кубка Гагарина и ключевую игру в серии с "Магниткой"
14 марта
16:43
Хоккей

"В серии с "Барысом" этот компонент сыграл большую роль". Главный тренер "Авангарда" оценил игру "Металлурга"
14 марта
15:40
Хоккей

Вокруг матча. Как "Барыс" провел последнюю игру сезона
13 марта
23:15
Хоккей

Ставка на Михайлиса провалилась? Что ждет "Барыс" после вылета из Кубка Гагарина
13 марта
13:41
Хоккей

"Гол-красавец и проснувшийся Михайлис". КХЛ выделила самые яркие эпизоды шестого матча "Барыса" с "Магниткой"
13 марта
07:45
Хоккей

Определены лучшие игроки шестого матча серии плей-офф КХЛ "Барыс" - "Металлург"
13 марта
07:21
Хоккей

КХЛ назвала виновника вылета "Барыса" из Кубка Гагарина и неочевидный фактор в серии с "Магниткой"
12 марта
23:50
Хоккей

"Барыс" может потерять практически весь состав. У кого из хоккеистов заканчиваются контракты
12 марта
23:38
Хоккей

"И без того играли в пять защитников". Виделль - о поражении от "Металлурга", травмах в "Барысе" и битве до конца
12 марта
23:19
Хоккей

"Магнитка" травмировала двух хоккеистов "Барыса" в решающем матче плей-офф КХЛ
12 марта
22:59
Хоккей

"Команде аплодировали стоя". Михайлис разобрал серию с "Магниткой" и извинился за окончание сезона
12 марта
22:41
Хоккей

"Одна из самых жестких серий". Тренер "Магнитки" прокомментировал победу над "Барысом" в плей-офф
12 марта
22:23
Хоккей

"Металлург" после победы над "Барысом" узнал соперника по второму раунду плей-офф
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика