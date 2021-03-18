Казахстанец Найджел Доус помог "Ак Барсу" разгромить "Салават Юлаев" на старте второго раунда плей-офф КХЛ

В Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартовали матчи второго раунда плей-офф, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ак Барс", за который выступает форвард сборной Казахстана Найджел Доус, одержал уверенную победу над "Салаватом Юлаевым" в первой игре серии. Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

На 10-й минуте "СЮ" заработал удаление и большинство довольно быстро реализовал экс-форвард "Барыса" Патрис Кормье. На 23-й минуте увеличил отрыв "Ак Барса" Михаил Глухов. Всего через несколько секунд уфимцы тоже отметились взятием ворот - разрыв сократил Владислав Картаев. Но на 26-й минуте Дмитрий Воронков забил за казанцев в меньшинстве. А на 30-й точку во встрече поставил Доус.

Следующий матч команды проведут в пятницу, 19 марта, в Казани. А затем серия переедет в Уфу.

Отметим, что именно "Ак Барс" стал бы соперником "Барыса", если бы тот вышел во второй раунд плей-офф. Но казахстанский клуб в первом раунде уступил магнитогорскому "Металлургу" с общим счетом в серии 2-4.

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