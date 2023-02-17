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Капитан "Барыса" рассказал о шансах сыграть за Казахстан после бронзы Олимпиады-2018

Капитан "Барыса" рассказал о шансах сыграть за Казахстан после бронзы Олимпиады-2018
©ХК "Барыс"

31-летний канадский нападающий "Барыса" Линден Вей рассказал Legalbet.kz о том, поднимал ли вопрос о возможном выступлении за сборную Казахстана.

Капитан столичного клуба провел 54 матча и набрал 37 очков (17+20) в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Были ли у меня мысли о возможности выступлений за национальную сборную Казахстана? В разговорах с руководством "Барыса" эта тема не всплывала", - сказал Вей.

Вей играет за "Барыс" с 2021 года. В КХЛ также защищал цвета СКА и ЦСКА, еще в его карьере были "Цюрих Лайонс", "Стоктон Хит", "Калгари Флэймз", "Ванкувер Кэнакс", "Лос-Анджелес Кингз".

В составе сборной Канады завоевывал бронзу на Олимпийских играх 2018 года, где не выступали хоккеисты НХЛ. В шести матчах олимпийского турнира сделал одну голевую передачу.

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Метки:
Сборная РК по хоккею Барыс в КХЛ КХЛ

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