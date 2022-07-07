Канадский хоккеист стал первым новым легионером клуба КХЛ после ухода из "Барыса"

Бывший защитник "Барыса" канадец Джо Морроу перешел в "Сочи". Об этом официально объявил российский клуб.

В сезоне КХЛ-2022/23 он стал первым новым легионером команды. Контракт с 29-летним Морроу рассчитан до конца апреля следующего года.

Помимо "Барыса", в КХЛ канадский хоккеист выступал также за минское "Динамо", в общей сложности он провел в Лиге 56 матчей, в которых набрал 20 (3+17) очков. Морроу имеет пятилетний опыт выступления в Национальной хоккейной лиге, где играл за "Бостон", "Монреаль" и "Виннипег". Всего в НХЛ он провел 162 игры, в которых набрал 32 (9+23) очка.

Напомним, что в "Барысе" в межсезонье также сменился главный тренер. В команду вернулся белорус Андрей Скабелка.

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана