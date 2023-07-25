Как "Барыс" перехватил легионера у конкурента по КХЛ

Генеральный директор "Салавата Юлаева" Ринат Баширов рассказал о переговорах с Мальте Стремваллем, упомянув проигранную "Барысу" борьбу за другого легионера.

"Мы ведем разговор. Но говорить, что вот завтра он уже будет и мы на него рассчитываем - не можем.

Мы, конечно, с радостью бы его приняли и заключили с ним контракт. Легче всегда разговаривать с людьми, которые уже играли в КХЛ, знают нашу жизнь.

У нас сорвался один контракт с иностранцем, он выбрал "Барыс". На решение повлияло большое наличие иностранцев в "Барысе" и курс доллара.

Если Стремвалль приедет, для нас это будет большой удачей", - цитирует Баширова allhockey.ru.

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