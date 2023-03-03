Один из самых сильных бросков. Защитник "Барыса" отметился в "регулярке" КХЛ

Защитник "Барыса" Алекс Грант попал в число игроков КХЛ с одним из сильнейших бросков в регулярном чемпионате, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гранит в домашнем матче против "Трактора" забросил шайбу во время игры в большинстве, причем снаряд попал в ворота со скоростью 163.728 км/ч. Встреча состоялась 27 января и завершилась победой "Барыса" со счетом 4:3.

В топ-10 самых сильных бросков Грант занял четвертое место.

Добавим, что столичный клуб, заняв последнее место в Восточной конференции, не попал в плей-офф КХЛ.

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