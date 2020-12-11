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"Игрок нижегородцев может установить новый клубный рекорд". КХЛ - о матче "Барыса" и "Торпедо"

Команды претендуют на выход в плей-офф.

"Игрок нижегородцев может установить новый клубный рекорд". КХЛ - о матче "Барыса" и "Торпедо"
Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем официальном сайте представила превью к матчу "Барыс" - "Торпедо" и отметила, что нападающий гостей Дамир Жафяров близок к тому, чтобы установить новый клубный рекорд.

"Казахстанская команда проведет заключительный матч домашней серии, где добилась четырех побед из четырех возможных. Выбыл из строя на длительный срок защитник Виктор Сведберг, которого заменит новичок - финский легионер Алекс Линтуниеми. Полоса побед "Торпедо" прервалась в домашней встрече с ЦСКА (1:2), но тренеры остались довольны уровнем игры. Матч получился эмоциональным: нижегородские хоккеисты после сирены участвовали в массовой потасовке.

"Барыс" и "Торпедо" - прямые конкуренты в борьбе за путевку в плей-офф. Казахстанская команда отстает от соперника на три очка, имея четыре матча в запасе.

Три игры насчитывают результативные серии "барсов" Антона Сагадееева (1+2) и Романа Старченко (2+1). Набирает очки в 11 матчах подряд Дамир Жафяров (8+9): если нападающий отметится и сегодня, то установит новый клубный рекорд "Торпедо".

"Барыс" с 2017 года не проигрывает нижегородцам дома, серия побед "барсов" в Нур-Султане насчитывает семь встреч", - говорится в тексте.

Напомним, что в предыдущих домашних играх подопечные Юрия Михайлиса обыграли "Спартак" (2:1), "Сочи" (2:0), "Локомотив" (3:1) и "Витязь" (3:2 Б).

После игры с "Торпедо" астанчане отправятся в Челябинск, где встретятся с местным "Трактором" 13 декабря.

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Хоккей

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