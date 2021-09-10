"Хотел попасть в команду, которая борется за чемпионство". Форвард сборной Казахстана - о переходе из "Барыса" в "Авангард"

Форвард сборной Казахстана Дмитрий Шевченко рассказал о переходе из "Барыса" в "Авангард". Он отметил, что едва не подписал контракт с другим клубом, но в последний момент сделка сорвалась.

"По ходу контракта с "Барысом" со мной (из "Авангарда" - прим. ред.) не связывались. Изначально другой клуб проявлял интерес, и почти была достигнута договоренность. Но в последний момент все сорвалось. За неделю до чемпионата мира появился вариант с Омском. В клубе сказали, что я их устраиваю и меня хотят видеть в команде.

Согласился, не раздумывая, потому что хотел поменять что-то в своей хоккейной карьере, выйти из зоны комфорта. Хотел попасть в команду, которая борется за чемпионство, увидеть, как работают люди в такой организации, как устроен тренировочный процесс. Здесь все абсолютно по-другому", - цитирует Шевченко Шайба.kz.

Отметим, что в сезоне КХЛ-2020/21 Шевченко пока не отметился заброшенными шайбами или голевыми передачами.

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