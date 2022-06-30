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Новости спорта Хоккей КХЛ
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Хоккеиста могут отстранить от сборной за контракт с клубом КХЛ

Хоккеиста могут отстранить от сборной за контракт с клубом КХЛ
©ХК "Северсталь"

Шведская хоккейная ассоциация может отстранить от игр за национальную сборную защитника клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Северсталь" Робина Пресса, сообщает expressen.se.

Накануне Пресс продлил контракт с "Северсталью" на год. В сезоне-2021/22 швед провел за российский клуб в общей сложности 55 матчей, в которых набрал 21 очко (7 шайб + 14 голевых передач). Пресс стал первым шведским хоккеистом, подписавшим новый контракт с клубом КХЛ с февраля.

Отмечается, что окончательное решение по будущему игрока в сборной еще не принято.

"Я не хочу опережать решение, которое должно быть принято до начала нового сезона. Для нас и для меня лично существует большая разница между игроками, которые были согласны остаться в КХЛ, и теми, кто хотел уйти. Это другое дело, мы знаем, насколько это сложно", - сказал генеральный секретарь Шведской хоккейной ассоциации Йохан Старк.
 
За сборную Швеции Пресс дебютировал в прошлом сезоне и провел два матча.

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Метки:
КХЛ Швеция

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