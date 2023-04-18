Хоккеист сборной Казахстана помог "Ак Барсу" выиграть первый матч в финале Кубка Гагарина

"Ак Барс" обыграл ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Лукоянов (7-я минута), Станислав Галиев (23-я), Дмитрий Воронков (48-я) и нападающий сборной Казахстана Кирилл Панюков (53-я).
Автором единственного гола у ЦСКА стал лучший бомбардир нынешнего плей-офф Михаил Григоренко (15), он отличился с передачи защитника сборной Казахстана Даррена Дица.
"Ак Барс" повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч состоится в Казани 19 апреля.
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