Хоккеист сборной Казахстана обратился к болельщикам после ухода из "Барыса"

Форвард сборной Казахстана Антон Сагадеев после перехода из "Барыса" в ярославский "Локомотив" поблагодарил бывших партнеров, тренеров и болельщиков столичного клуба.

"Хочу выразить искренние слова благодарности всем партнерам по команде, тренерам, персоналу, руководству и сотрудникам всей системы ХК "Барыс" за оказанное мне доверие и помощь в развитии. А также огромное спасибо всем болельщикам за то, что в сложные для команды моменты не отворачивались и поддерживали нас до самого конца. Я получал настоящее удовольствие играть при вашей сумасшедшей поддержке. Счастья вам и всех благ! До новых встреч!" - написал он в Instagram.

В прошлом сезоне КХЛ 27-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал десять (5+5) очков. В трех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Также выступал в составе сборной Казахстана на прошедшем чемпионате мира в Риге.

Напомним, что "Локомотив" возглавляет экс-тренер "Барыса" и национальной команды белорус Андрей Скабелка.

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