Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Хоккеист сборной Казахстана обратился к болельщикам после ухода из "Барыса"

Отныне он будет защищать цвета ярославского клуба.

Хоккеист сборной Казахстана обратился к болельщикам после ухода из "Барыса"
Антон Сагадеев. Фото: instagram.com/saga89
Новости спорта Хоккей КХЛ
0

Форвард сборной Казахстана Антон Сагадеев после перехода из "Барыса" в ярославский "Локомотив" поблагодарил бывших партнеров, тренеров и болельщиков столичного клуба.

"Хочу выразить искренние слова благодарности всем партнерам по команде, тренерам, персоналу, руководству и сотрудникам всей системы ХК "Барыс" за оказанное мне доверие и помощь в развитии. А также огромное спасибо всем болельщикам за то, что в сложные для команды моменты не отворачивались и поддерживали нас до самого конца. Я получал настоящее удовольствие играть при вашей сумасшедшей поддержке. Счастья вам и всех благ! До новых встреч!" - написал он в Instagram.

В прошлом сезоне КХЛ 27-летний хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал десять (5+5) очков. В трех играх плей-офф он не отметился результативными действиями.

Также выступал в составе сборной Казахстана на прошедшем чемпионате мира в Риге.

Напомним, что "Локомотив" возглавляет экс-тренер "Барыса" и национальной команды белорус Андрей Скабелка.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Локомотив ХК Скабелка Андрей Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
20:49
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана обратился к болельщикам после ухода из "Барыса"
Сегодня
18:04
Хоккей

В немецком клубе оценили трансфер Найджела Доуса
Сегодня
16:30
Хоккей

Доус дал первый комментарий после перехода в новый клуб
Сегодня
15:48
Хоккей

Найджел Доус выбрал новый клуб после ухода из "Ак Барса"
Сегодня
09:23
Хоккей

Экс-вратарь "Барыса" нашел новый клуб
9 июня
22:26
Хоккей

Новый лидер для "Барыса", или на кого будет сделана ставка в КХЛ
9 июня
17:19
Хоккей

"Принял решение легко". Натурализованный защитник сборной Казахстана прокомментировал уход из "Барыса" в ЦСКА
9 июня
16:34
Хоккей

У "Барыса" - проблемы. Сможет ли казахстанский клуб найти деньги для укрепления обороны перед КХЛ
9 июня
09:23
Хоккей

"Барыс" узнал об изменениях в новом сезоне КХЛ
8 июня
17:56
Хоккей

"Оказался хитрым хоккеистом с ушлым агентом". Эксперт - о переходе игрока сборной Казахстана из "Барыса" в ЦСКА
8 июня
16:25
Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана обратился к "Барысу" после перехода в ЦСКА
8 июня
07:49
Хоккей

Защитник "Барыса" из сборной Казахстана продолжит карьеру в "Адмирале"
7 июня
22:19
Хоккей

Зачем "Барыс" "разогнал" игроков, или кто сыграет в следующем сезоне КХЛ?
7 июня
21:13
Хоккей

Юрий Михайлис почти ушел из "Барыса", или почему нужно искать нового тренера для КХЛ
7 июня
18:06
Хоккей

"Барыс" объявил об уходе натурализованного защитника сборной Казахстана в ЦСКА
5 июня
21:07
Хоккей

Утверждены единые правила игры в хоккей. Они коснутся "Барыса" и сборной Казахстана
4 июня
22:03
Хоккей

Бомбардир из Канады остается, или кто может начать новый сезон в "Барысе"
4 июня
15:16
Хоккей

Новички для "Барыса"? Несколько игроков, которые могли бы заиграть в КХЛ
3 июня
22:55
Хоккей

"Со стороны виднее". Игрок сборной Казахстана - о "Барысе", матче с Норвегией и чемпионате мира
3 июня
21:03
Хоккей

Почему убежал Юрий Михайлис после рекорда на чемпионате мира?
2 июня
22:50
Хоккей

Форвард "Барыса" и сборной Казахстана прокомментировал переход в "Локомотив"
2 июня
21:47
Хоккей

"Понимали, что являемся андердогами". Большое интервью Блэкера - о причинах ухода из "Барыса", советах Доуса и чемпионате мира
2 июня
18:31
Хоккей

Погрязли в долгах. В России призвали не допускать "Барыс" до чемпионата КХЛ
2 июня
07:19
Хоккей

"Игрокам должны зарплаты и премии". Стало известно о финансовых проблемах в "Барысе"
1 июня
14:22
Хоккей

Клуб Скабелки переманил у "Барыса" форварда сборной Казахстана
31 мая
14:05
Хоккей

Клуб КХЛ хотел купить форварда сборной Казахстана из "Барыса". Подробности
29 мая
15:00
Хоккей

Эксперт оценил новичка "Барыса" из НХЛ
28 мая
13:15
Хоккей

"Барыс" объявил о подписании защитника сборной Швеции из НХЛ
25 мая
20:57
Хоккей

Клуб Скабелки предложил контракт форварду "Барыса" из сборной Казахстана
24 мая
23:57
Хоккей

"Барыс" должен присмотреться, или кого можно подписать из сборной Казахстана для КХЛ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика