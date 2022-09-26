"Грандов и олигархов не было". "Барыс" узнал исход матча с "Локомотивом" в КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ "Локомотив" - "Барыс". Он считает, что победу одержит ярославский клуб.

Встреча команд пройдет сегодня, 26 сентября, в Ярославле и начнется в 22:30 по времени Астаны. Трансляция будет доступна по этой ссылке.

"Локомотив" потихоньку набрал крейсерский ход, и на сегодняшний день имеет в своем активе уже четырехматчевую победную серию. Правда, среди обыгранных в этой серии соперников грандов и олигархов не было. С этой точки зрения, "Барыс", также играющий весьма неплохо, хоть и не так стабильно, мог бы в Ярославле на что-то рассчитывать, если бы одно "но".

Это "но" - абсолютное неумение казахстанцев играть в Ярославле. Полное неумение. От слова "вообще". 12 последних "междусобойчиков" на ярославской земле - 12 поражений "Барыса". Дома еще куда ни шло, дома казахстанцы даже больше побеждают, чем проигрывают, но на выезде хоть святых выноси. Причем, в этих 12 поражениях "Барысу" удалось лишь один раз увести игру за пределы основного времени и проиграть в овертайме.

Что еще невозможно не отметить. "Локомотив" еще со времен "Торпедо" играет от обороны. То есть, даже когда побеждает, забивает немного. Хорошо, если три шайбы, а то и двух для победы хватает. Казахстанцам же железнодорожники грузят от души - и пять шайб, и семь, и не один раз…

В общем, "нет у вас методов против Кости Сапрыкина". Можно, конечно, попробовать поиграть на разрыв столь длительной победной серии, но лично я не возьмусь. Статистика должна сделать свое черное дело, и "Локомотив" одержит домашнюю победу. Скорее всего, даже в основное время", - приводит его слова "Рейтинг Букмекеров".

Перед этой игрой "Локомотив" с 13 очками идет шестым в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 9 очками располагается на седьмой строчке на "Востоке".

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