Форвард сборной Казахстана получил серьезную травму в матче КХЛ (Видео)

Нападающий "Автомобилиста" и сборной Казахстана Кертис Волк получил серьезную травму в матче с казанским "Ак Барсом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Главный тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин отметил, что он выбыл надолго.
Встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей в овертайме - 2:1.
- Как оцениваете удаление Кирилла Адамчука?
- Не хочу это комментировать. Случилось такое несчастье - пусть разбирается лига.
- Какое состояние у Кертиса Волка?
- Выбыл надолго.
Отметим, что 29-летний Волк перешел в "Автомобилист" минувшей весной. До этого он защищал цвета казахстанского "Барыса" в период 2018-2022 годов.
Реклама