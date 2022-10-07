Форвард сборной Казахстана получил серьезную травму в матче КХЛ (Видео)

Нападающий "Автомобилиста" и сборной Казахстана Кертис Волк получил серьезную травму в матче с казанским "Ак Барсом" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Главный тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин отметил, что он выбыл надолго.

Встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей в овертайме - 2:1.

- Как оцениваете удаление Кирилла Адамчука?

- Не хочу это комментировать. Случилось такое несчастье - пусть разбирается лига.

- Какое состояние у Кертиса Волка?

- Выбыл надолго.

Отметим, что 29-летний Волк перешел в "Автомобилист" минувшей весной. До этого он защищал цвета казахстанского "Барыса" в период 2018-2022 годов.

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