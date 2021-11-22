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Форвард "Барыса" Никита Михайлис примет участие в Матче Звезд КХЛ

Форвард "Барыса" Никита Михайлис примет участие в Матче Звезд КХЛ
©instagram.com/nikitamikhailis
Новости спорта Хоккей КХЛ

В КХЛ завершилось голосование болельщиков по выбору игроков в команды на Неделю звезд хоккея, сообщается на сайте лиги. 

В команду "Евразия" был выбран форвард "Барыса" Никита Михайлис, который впервые в карьере примет участие в шоу.

Всего в голосовании приняло участие 11 722 болельщика, которые в течение двух недель выбирали хоккеистов. 

Сегодня, 22 ноября, стартует голосование среди представителей аккредитованных СМИ. Им предстоит выбрать трех полевых игроков в каждую из команд. Оставшиеся хоккеисты будут выбраны лигой.

Отмечается, что каждая команда будет состоять из двух вратарей, девяти полевых игроков и двух тренеров. Окончательные составы КХЛ объявит за месяц до начала звездного уикэнда - 14 декабря 2021 года. Всего по итогам трех этапов будут выбраны 44 игрока. Лучший игрок Кубка вызова МХЛ автоматически попадает в команду "Россия".

Команда "Евразия"
Вратарь: Алексей Колосов ("Динамо" Минск, 3777 голосов, дебютант)
Защитник: Янис Якс ("Сочи", 2544, дебютант)
Нападающие: Илья Усов ("Динамо" Минск, 3146, дебютант), Никита Михайлис ("Барыс", 2927, дебютант)

Команда "Северная Америка"
Вратарь: Эдди Паскуале ("Локомотив", 3262, дебютант)
Защитник: Мэт Робинсон (СКА, 1540, пятый Матч звезд)
Нападающие: Корбэн Найт ("Авангард", 1670, дебютант), Филипп Майе ("Металлург", 1287, дебютант)

Команда "Россия"
Вратарь: Дмитрий Шикин ("Автомобилист", 1393, дебютант)
Защитник: Григорий Панин ("Салават Юлаев", 1744, дебютант)
Нападающие: Вадим Шипачев ("Динамо" Москва, 2397, шестой Матч звезд), Иван Николишин ("Амур", 1354, дебютант)

Команда "Скандинавия"
Вратарь: Юха Метсола ("Салават Юлаев", 1632, четвертый Матч звезд)
Защитник: Оливер Каски ("Авангард", 1297, дебютант)
Нападающие: Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев", 1866, дебютант), Нико Оямяки ("Витязь", 1617 дебютант)

Матч звезд КХЛ состоится 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.

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Метки:
Михайлис Никита Барыс в КХЛ КХЛ Матч звезд КХЛ

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