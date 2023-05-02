Финалист Кубка Гагарина принял решение по нападающему сборной Казахстана

Казанский "Ак Барс" принял решение по нападающему сборной Казахстана Кириллу Панюкову, сообщают Vesti.kz.
По информации "Бизнес Online", клуб не будет предлагать новый контракт 25-летнему форварду.
В прошедшем сезоне воспитанник Астаны сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 44 матча и набрал 11 (6+5) очков, в 24 играх плей-офф записал в актив 4 (3+1) результативных балла.
В составе "Ак Барса" Панюков дошел до финала Кубка Гагарина, где клуб уступил московскому ЦСКА (3-4 в серии). В составе клуба из столицы Татарстана он выступал два года.
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