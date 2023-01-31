Есть потери. "Барыс" объявил состав на выездную серию

ХК "Барыс" объявил состав на выездную серию, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
Астанчане в рамках турне по маршруту Казань - Москва проведут три матча: 1 февраля против "Ак Барса", 3 февраля против "Динамо" и 5 февраля состоится матч с ЦСКА.
Столичный клуб набрал 57 очков и занимает девятое место на Востоке.
"Барыс" отправился на выезд в следующем составе.
Вратари: Джелал-ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек.
Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Джесси Грэм, Самат Данияр, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Эмиль Нургалиев, Юрий Сергиенко, Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Александр Борисевич, Джереми Бракко, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
Отметим, что Дмитрий Гурков пропустит ближайшие матчи из-за повреждения, полученного в игре с "Динамо". Линден Вей остается в списке травмированных.
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