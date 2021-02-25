Эксперт определил идеального соперника для "Барыса" в плей-офф КХЛ и предсказал исход матча с "Куньлунем"

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз "Рейтингу Букмекеров" на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/21 "Куньлунь" - "Барыс". Он считает, что гостям непременно нужно выигрывать.

Встреча пройдет сегодня, 25 февраля, в Мытищах и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

"Текущее место в турнирной таблице является для казахстанской команды практически идеальным. Оно выводит "Барыс" либо на "Салават" (что терпимо), либо на "Магнитку" (что вообще хорошо). Думается, что на "Магнитку" казахстанцы целенаправленно идут, и идут весьма точно. И если эта версия правдоподобна, то сейчас терять очки казахстанцам не нужно, потому что слишком много теряет "Магнитка", причем теряет там, где терять не должна. И все это может в итоге привести уральцев на четвертое место, и тогда "Барысу" надо самому выходить на пятое, обгоняя "Трактор".

То есть диспозиция понятна, задача поставлена, "Куньлунь" должен быть повержен, тем более что он уже давно против этого ничего не может сказать. Соперник этот казахстанцам вполне по силам, вопрос лишь в том, сколько сил "Барыс" оставил в Казани, где упорно цеплялся за очки и одно очко все-таки выцепил.

Но даже не полностью восстановившись после "Ак Барса", казахстанцы обязаны "Куньлунь" обыграть, потому что на данный момент это команды из различных весовых категорий. Другое дело, что команды без турнирной мотивации сейчас периодически выдают роскошные матчи - достаточно посмотреть на "Сибирь", которая вдруг начала играть после того, как потеряла все шансы на плей-офф.

Но я все-таки надеюсь, что лимит турнирных извращений, когда последние команды мордуют лидеров, да еще у них дома, в этом регулярном чемпионате уже выбран. Ну или почти выбран. И "Барыс" выполнит задачу, победив на выезде. Пусть и без излишнего блеска и без водопада заброшенных шайб. А тихо, скромно, в одну шайбочку, но при этом в основное время", - отметил он.

Напомним, что перед этой игрой "Барыс" с 67 очками идет на шестом месте в Восточной конференции, в которой "Куньлунь" с 34 баллами располагается на последней, 12-й строчке.

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