Экс-игрок "Барыса" завершил карьеру и стал тренером

Бывший игрок казахстанского "Барыса" Кэм Баркер завершил игровую карьеру, сообщает "Чемпионат".
Защитник вошел в тренерский штаб клуба "Пентиктон Вис", выступающего в юниорской лиге в Канаде.
В прошедшем сезоне 35-летний Баркер играл в чемпионате Франции за "Руан".
В Континентальной хоккейной лиге игрок выступал за "Барыс" и "Слован". В общей сложности Баркер принял участие в 191 встрече, в которых забросил 19 шайб и отдал 68 результативных передач, суммарно набрав 87 очков.
В Национальной хоккейной лиге защитник отыграл 310 матчей за "Чикаго Блэкхоукс", "Миннесоту Уайлд", "Ванкувер Кэнакс" и "Эдмонтон Ойлерз", забросив 21 шайбу и отдав 75 результативных передач.
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