Двукратный олимпийский чемпион вынес неутешительный вердикт "Барысу" в борьбе за выход в плей-офф

Столичный "Барыс", скорее всего, завершил гонку за попадание в плей-офф КХЛ, считает двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. Он рассказал, кого видит в числе последних участников в плей-офф КХЛ от Восточной конференции, сообщает "Чемпионат".

"На Востоке финиш роскошный. Если на Западе гонка может развалиться, то на Востоке она гарантирована и до последних дней чемпионата. В ней три команды - "Амур", "Трактор" и "Нефтехимик", а "Барыс", скорее всего, уже завершил. Переживаю за "Амур", который пока на последнем, восьмом, кубковом месте. Но подозреваю, что на подножку уходящего в плей-офф поезда по итогам чемпионата запрыгнет все-таки "Трактор", - цитирует его Russia-Hockey.ru.

Напомним "Барыс" с 59 очками идет на последней, 11-й строчке "Востока". Астанчане на четыре очка отстают от "Нефтехимика" (десятое место), на пять от "Трактора" (девятое) и на шесть от идущего на восьмом месте "Амура".

Сегодня, 13 февраля, "Барыс" примет СКА.

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