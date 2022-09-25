Два игрока сборной Казахстана попали в антисборную КХЛ

Защитники сборной Казахстана по хоккею Виктор Сведберг и Даррен Диц вошли в сборную худших игроков КХЛ по версии телеграм-канала "Хайруллин Live", передает корреспондент Vesti.kz. Оба ранее выступали за "Барыс".

Ранее Казахстан отправил заявку на проведение ЧМ-2027 в элитном дивизионе, а старт хоккеистов ЦСКА и "Авангарда" не впечатляет - уроженец Канады в девяти матчах отдал три голевые передачи (полезность - "-3"), а его коллега из Швеции отыграл четыре игры также с показателем полезности "-3".

"Ну и сборная худших, разумеется", - написал автор канала и выбрал следующих исполнителей:

Судницин (Третьяк);

Диц - Хафизуллин;

Сведберг - Батыршин;

Овитю - А. Белов;

Гормли - Петрищев;

Грицюк - Шипачев - Голдобин;

Паршин - Красковский - Коршков;

Бочаров - Ар. Галимов - Кэйлоф;

Глотов - Пьянов - Алтыбармакян.

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