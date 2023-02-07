В дивизионе "Барыса" определился первый участник плей-офф КХЛ

Новосибирская "Сибирь" уступила по буллитам "Трактору", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:5 в пользу гостей. Команда набрала одно очко в матче с и стала первой командой Восточной конференции, оформившей выход в плей-офф. У "Сибири" 78 очков.

На данный момент уже известны шесть из 16 участников Кубка Гагарина - 2023:

Западная конференция: СКА, "Торпедо", "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" Москва.

Восточная конференция: "Сибирь".

У "Барыса" 59 баллов и последнее место в Восточной конференции.

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