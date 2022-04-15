Даррен Диц помог выбить из плей-офф фаворита Кубка Гагарина

Защитник сборной Казахстана Даррен Диц вместе с московским ЦСКА вышел в финал плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающей седьмой встрече в Санкт-Петербурге хоккеисты ЦСКА обыграли конкурентов из СКА со счетом 3:0 и вышли в финал турнира.

Диц провел на льду более 22 минут игрового времени (второй результат в команде): совершил один силовой прием и заблокировал бросок. Также на его счету две минуты штрафа.

Добавим, что СКА, это победитель Западной конференции и фаворит и плей-офф. Что же касается ЦСКА, то московская команда финишировала на третьем месте в регулярном чемпионате.

В финале ЦСКА сыграет с "Металлургом": клуб из Магнитогорска выиграл Восточную конференцию в регулярном чемпионате, а решающей дуэли в плей-офф выбил "Трактор".

За "Металлург" выступают игроки сборной Казахстана - защитник Алексей Маклюков и форвард Павел Акользин. Финал стартует 18 апреля в Магнитогорске.

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