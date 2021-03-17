Cтала известна сумма премиальных игроков "Металлурга" за победу над "Барысом" в серии плей-офф КХЛ

Обнародована сумма вознаграждения, которую получили хоккеисты магнитогорского "Металлурга" за победу над "Барысом" в первом раунде плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

В 1/8 финала Кубка Гагарина подопечные Ильи Воробьева оказались сильнее "Барыса", выиграв серию в шести матчах 4-2 (7:4, 1:2 ОТ, 2:1, 2:4, 5:1, 5:3). По данным Metaratings.ru, за выход во второй раунд игроки "Магнитки" получили по десять тысяч евро.

В 1/4 финала турнира "Металлург" сыграет против омского "Авангарда". Первый матч серии состоится 18 марта.

Напомним, что это был дебютный год казахстанца Юрия Михайлиса на посту главного тренера "Барыса". При этом из-за пандемии коронавируса столичная команда не смогла вовремя начать подготовку к сезону.

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