"Барысу" вынесли неутешительный вердикт в борьбе за выход в плей-офф КХЛ

Российский эксперт и комментатор Сергей Гимаев предположил, что ожидает "Барыс" в борьбе за попадание в место плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sportsdaily.ru. Астанчане замыкают турнирную таблицу Восточной конференции.

- Какая команда, на ваш взгляд, является фаворитом в борьбе за восьмую строчку на Востоке?

- Начну с того, что на мой взгляд, наихудшие шансы в этой плотнейшей борьбе у "Барыса", проведшего больше матчей, чем конкуренты, но уже серьезно отстающего от них по набранным очкам. Возможностей исправить эту ситуацию у астанчан становится все меньше. "Трактор" и "Нефтехимик" наверняка будут сражаться до конца. Но для меня фаворитом этой захватывающей гонки места за плей-офф, является хабаровский "Амур".

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы