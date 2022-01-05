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"Барысу" предсказали исход матча с лидером конференции в КХЛ

"Барысу" предсказали исход матча с лидером конференции в КХЛ
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз для "Рейтинга Букмекеров" на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/22 "Барыс" - "Металлург" (Магнитогорск). Он считает, что "Магнитка" выиграет, но не в основное время.

Встреча пройдет сегодня, 5 января, в Нур-Султане. Начало - в 19:30 по местному времени.

"Барыс" начал 2022 год ударно и задорно, раскудрявив дома рижское "Динамо", что называется, по самое "не балуй". Другое дело, что соперник был отнюдь не из великих, и даже у Крикунова в Латвии пока больше не получается, нежели что-то выходит.

А вот "Магнитка", хоть и вернула себе лидерство и на "Востоке", и в лиге в целом, в своем первом матче нового года как-то не внушила. Профукала гостевое преимущество в три шайбы, когда "Салават" спасался, заменив вратаря на шестого полевого, несколько раз не попала в пустые ворота. Хорошо еще в овертайме использовала численное преимущество, а то была бы не "Магнитка", а сущее недоразумение.

Но с "Барысом" уральцы справляться умеют. И оба раза в этом сезоне, пришедшихся на сентябрь, справились. А еще выиграли пять из шести последних "междусобойчиков" в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Поэтому налицо все основания назвать "Магнитку" при всех ее сегодняшних проблемах фаворитом предстоящего матча и предположить, что не мытьем, так катаньем гости два очка в солнечном Казахстане наберут. Скорее всего, все-таки уже за пределами основного времени, но закладываться на это лично я не стану", - отметил он.

Напомним, что "Барыс" после этой игры снова встретится с "Металлургом", но уже в Магнитогорске 9 января.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург

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