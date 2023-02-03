"Барысу" назвали единственный шанс попасть в плей-офф КХЛ

Только чудо может помочь казахстанскому клубу "Барыс" выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил бывший государственный тренер по хоккею Сергей Шавернев. Эксперт оценил вероятность такого исхода регулярного чемпионата.

"Ситуация из непростой превратилась в ужасную. "Барыс" и так находится на дне турнирной таблицы, так к тому же имеет меньше матчей, чтобы исправить ситуацию. Конечно, всякое может произойти, но в игре команды незаметны факторы, позволяющие надеяться на попадание в заветную восьмерку. Проблемы все те же. Это результат ужасной подготовки и стратегии еще предсезонных мероприятий.

Единственный шанс - выжать максимум из каждого матча и проявить морально-волевые качества. Если хоккеисты будут биться изо всех сил в каждой оставшейся игре, а соперники будут оступаться, то шанс, может, и будет. В процентном соотношении я бы поставил 20 на 80, что команда все-таки окажется в плей-офф", - отметил Шавернев.

Сегодня, 3 февраля, казахстанский клуб проведет матч против "Динамо" в Москве.

Отметим, что россияне набрали 75 очков и занимают пятое место в Западной конференции. У "Барыса" 57 баллов и десятое место на "Востоке".

В последнем матче регулярного чемпионата астанчане уступили на выезде "Ак Барсу" - 1:2.

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