У "Барыса" появились конкуренты в борьбе за американского форварда

Интерес к 30-летнему американцу Кенни Агостино есть не только со стороны "Барыса". Сразу несколько клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ведут переговоры со стороной нападающего, передают Vesti.kz со ссылкой на Трансферы КХЛ/Хоккей.

Агостино выступает в КХЛ с 2021 года и в минувшем сезоне принял участие в 30 играх за нижегородское "Торпедо", набрав 11 (4+7) очков.

Агостино имеет опыт выступлений в НХЛ за "Калгари", "Сент-Луис", "Монреаль", "Бостон", "Нью-Джерси" и "Торонто". Всего провел 86 матчей и набрал 30 (8+22) очков.

"Торпедо" заняло четвертое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф нижегородцы прошли московское "Динамо" (4-2, счет в серии), а во втором уступили питерскому СКА (0-4).

"Барыс" расположился на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф.

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