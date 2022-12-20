"Барыс" вырвал победу у конкурента за место в плей-офф КХЛ

Столичный "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на выезде "Нефтехимик", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч в Нижнекамске завершился со счетом 3:1 в пользу гостей. Хозяева первыми вышли вперед на 33-й минуте благодаря шайбе Анселя Галимова. В начале третьего периода на 42-й минуте Майкл Шапю сравнял счет. На 54-й минуте Джереми Бракко забросил вторую шайбу "Барыса", а за 53 секунды до финальной сирены Шапю установил окончательный результат.

Астанчане одержали третью победу кряду и набрав 41 очко поднялись в зону плей-офф, занимая восьмое место в Восточной конференции.

21 декабря "Барыс" сыграет на своем льду против "Авангарда".

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