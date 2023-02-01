"Барыс" узнал плохие новости после матча конкурента за место в плей-офф КХЛ

Сегодня, 1 февраля, хабаровский "Амур" нанес поражение "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Хабаровске завершилась в пользу хозяев со счетом 3:0. Голы на счету Сергея Дубакина, Ярослава Лихачева и Яна Дрозга.
"Амур", благодаря этой победе, поднялся на девятое место в Восточной конференции КХЛ, сместив оттуда на десятую строчку "Барыс". Теперь у клуба из Хабаровска 59 очков, а у астанчан - 57. "Барыс", который сегодня встретится с "Ак Барсом", имеет на две игры больше.
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