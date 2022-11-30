"Барыс" уверенно обыграл прямого конкурента за место в плей-офф КХЛ

ХК "Барыс" выиграл матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астанчане уверенно разобрались на выезде с "Трактором" - 4:1. В первом периоде на четвертой минуте Михаил Рахманов открыл для "Барыса" счет.

В дебюте второго периода на 22-й минуте Адиль Бекетаев увеличил отрыв, а на 24-й минуте Алекс Грант сделал счет крупным - 3:0.

На 29-й минуте Михаил Горюнов-Рольгизер сократил отрыв. Окончательный результат на 53-й минуте установил лидер астанчан Никита Михайлис - 4:1.

"Барыс" набрал 33 очка и поднялся на восьмое место на Востоке. У "Трактора" такое же количество баллов и девятое место в Восточной конференции.

Отметим, что перед этим матчем "Барыс" потерпел три поражения подряд - от "Автомобилиста" (3:4 ОТ), "Спартака" (1:4) и "Ак Барса" (1:2).

В следующем матче, который пройдет 2 декабря "Барыс" примет "Автомобилист".

Разбор первого чемпионского боя Жанибека Алимханулы с легендой бокса