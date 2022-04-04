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"Барыс" "уличили" в помощи фавориту КХЛ в Кубке Гагарина

"Барыс" "уличили" в помощи фавориту КХЛ в Кубке Гагарина
©ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" позволил магнитогорскому "Металлургу" вернуться в серию плей-офф КХЛ и "подготовил" россиян для выхода в финал конференции. Ресурс sport24.ru проанализировал турнир путь победителей регулярного чемпионата. 

"Барыс" пропустил "Металлург" в полуфинал на "Востоке", а на этом этапе магнитогорцы выбили действующих обладателей Кубка Гагарина.

"Удивительная особенность "Магнитки" в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина - команда Ильи Воробьева дважды проваливала начало серий. В дуэли с "Барысом" уральцы отдали первый матч, но быстро пришли в себя и забрали четыре следующих игры. А вот неудачный старт яркой рубки против омского "Авангарда" вполне мог стоить магнитогорцам выхода в финал Восточной конференции. После двух оплеух со счетом 1:8 и 5:7 лучший клуб регулярного чемпионата оказался в очень тяжелом положении и лишь ценой невероятных усилий смог пройти дальше. Кажется, определенные выводы после этого в городе сталеваров все-таки сделали.

Третьего конфуза на старте серии "Металлург" себе не позволил. Возможно, команде отчасти помог тот факт, что серия против "ястребов" затянулась до седьмой встречи, что помогло хоккеистам уральской команды сохранить нужный тонус и эмоции. Но если не обращать внимание на минимальную разницу в счете (3:2), стоит признать, что превосходство хозяев в стартовой игре финала Востока было очень заметным или даже подавляющим. Два гола "Трактора" стали следствием грубых ошибок самих магнитогорцев, а в остальном с первой до последней минуты они полностью контролировали ход игры и смотрелись заметно сильнее", - пишет ресурс.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Металлург Авангард

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