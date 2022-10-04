"Барыс" сенсационно проиграл аутсайдеру КХЛ

"Барыс" потерпел сенсационное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Нефтехимика", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Нефтехимик" первым вышел вперед в матче, который состоялся в Астане. В первом периоде на 11-й минуте отличился Андрей Белозеров.

Спустя семь минут Джереми Бракко сравнял счет. Во втором периоде на 37-й минуте Андрей Чивилев поставил победную точку в этой игре - 2:1 в пользу "Нефтехимика", который перед этой встречей замыкал турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче 6 октября "Барыс" сыграет на выезде с "Торпедо".

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!