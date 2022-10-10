"Барыс" сделал сообщение перед домашней серией в КХЛ

Казахстанский "Барыс" может рассчитывать в своих следующих играх на канадского центрфорварда Майкла Шапю. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Отмечается, что Шапю выведен из списка травмированных и приступил к занятиям в общей группе.

"Барыс" ожидает длительная домашняя серия в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Ближайшую игру астанчане проведут на своем льду 11 октября против пекинского "Куньлуня".

Перед этой встречей "Барыс" с 17 очками идет шестым в таблице Восточной конференции, а "Куньлунь" с 15 очками располагается на предпоследней, 11-й строчке на "Западе".

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