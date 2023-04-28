"Барыс" сделал предложения семи хоккеистам

Хоккейный клуб "Барыс" сделал квалификационные предложения о заключении контрактов с некоторыми игрокам, передают Vesti.kz.
Двухсторонние соглашения сроком на два сезона предложены Джелалу-ад-Дин Амирбекову, Никите Бояркину, Абаю Мангисбаеву, Батырлану Муратову, Ансару Шайхмедденову, Эдуарду Шетле.
Одностороннее соглашение сроком на два сезона предложено Джереми Бракко.
Ранее в столичном клубе объяснили, откуда берутся деньги на многомилионные контракты хоккеистов.
Напомним, "Барыс" завершил сезон на последнем, 11-м месте в таблице Восточной конференции и остался за бортом плей-офф КХЛ.
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