"Барыс" разгромно проиграл "Северстали" и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

"Барыс" проиграл череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата КХЛ и потерпел третье подряд поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 5:1. Единственную шайбу у "Барыса" забросил Аркадий Шестаков. А Никита Михайлис прервал свою результативную серию.

"Барыс" с 18 очками остался на седьмой строчке Восточной конференции, но столько же баллов и у хабаровского "Амура", который идет восьмым. "Северсталь", которая выиграла четвертый подряд матч, набрала 24 очка и поднялась на седьмое место на Западе.

Следующий матч "Барыс" проведет 26 октября в гостях у новосибирской "Сибири", которая занимает девятое место на Востоке с 17 очками и одной игрой в запасе. А также "Сибирь" выиграла два матча подряд.

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