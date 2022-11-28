"Барыс" растерял преимущество и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

Столичный "Барыс" потерпел поражение от "Автомобилиста" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По ходу встречи астанчане сначала вели со счетом 2:0 после шайб Никиты Михайлиса (первая минута) и Егора Петухова (шестая минута).

Екатеринбуржцы, принимавшие казахстанский клуб на своем льду, на 13-й минуте усилиями Ника Эберта отквитали одну шайбу.

Практически сразу "Барыс", благодаря шайбе Энтони Луиса, восстановил отрыв.

Впрочем, голы Виктора Неучева (29-я) и Павла Куликова (54-я) позволили российскому клубу избежать поражения в основное время и перевести матч в овертайм, где точку в пользу "Автомобилиста" поставил Эберт - 4:3.

"Барыс" потерпел третье поражение подряд. Следующий матч астанчане проведут 30 ноября на выезде против "Трактора".

"Автомобилист" набрал 51 очко и продолжает лидировать на Востоке. У "Барыса" 31 балл и девятое место в Восточной конференции.

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