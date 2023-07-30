"Барыс" провел открытую тренировку для болельщиков

Состоялась открытая тренировка "Барыса" для болельщиков, сообщается на сайте клуба.

Обновленный состав астанчан сначала выполнил несколько упражнений, а затем состоялась тренировочная игра с привлечением игроков из системы клуба.

В завершении мероприятия, на котором присутствовали около тысячи человек, к команде с приветственным словом обратились представители фанклуба. Занятие завершилось традиционным общим фото.

"Интересное событие. В новом сезоне болельщики увидят команду только в сентябре, так что, я считаю, это правильное решение. Впереди еще месяц подготовки, два турнира, и уже в начале сентября мы вновь встретимся на "Барыс-Арене", - прокомментировал вернувшийся в "Барыс" Роман Старченко.

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