"Барыс" прервал серию из двух поражений в КХЛ

"Барыс" одержал победу над "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. Казахстанский клуб уже на третьей минуте матча открыл счет после гола Кирилла Савицкого.

В третьем периоде на 47-й минуте Джереми Бракко удвоил преимущество астанчан. Спустя минуту уфимцы ответили заброшенной шайбой в исполнении Ивана Дроздова. На 55-й минуте Савицкий вновь увеличил отрыв. А за 17 секунд до конца Линден Вей поразил пустые ворота.

Таким образом, "Барыс" одержал первую победу после поражений от "Автомобилиста" и "Амура".

"Салават Юлаев" проиграл пятую встречу подряд.

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