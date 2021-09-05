"Барыс" представил анонс домашнего матча с "Магниткой"

Во втором поединке нового сезона "Барыс" примет на домашнем льду магнитогорский "Металлург", пишет сайт казахстанского клуба.

Команда Ильи Воробьева стартовала в чемпионате с уверенной выездной победы над "Автомобилистом" - 6:2. Дублем отметился новобранец команды Денис Зернов, который пополнил состав "Металлурга" буквально на днях. Еще по шайбе на свой счет записали Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов, Филипп Майе и Линус Хульстрем. Вратарь Василий Кошечкин отразил 24 броска.

Наставник магнитогорцев Илья Воробьев остался доволен действиями своих подопечных, но только на протяжении 50 минут из 60, а также отказался ставить команде оценки за подготовительный сезон.

По состоянию на 4 сентября в списке травмированных "Металлурга" числился нападающий Богдан Потехин.

"Барыс" в первом матче сезона уступил дома "Салавату Юлаеву" - 1:5. Автором первой и пока единственной шайбы в составе коллектива из Нур-Султана стал Якоб Лилья. В казахстанской команде в этот день дебютировали на уровне КХЛ сразу семь игроков, в число которых вошли молодые нападающие Ансар Шайхмедденов и Алдияр Нурлан. Голкипер Никита Бояркин в своем первом матче в Лиге отразил 23 броска. Роман Старченко добрался до феноменальной отметки в 700 матчей в КХЛ.

Стоит отметить, что "Барыс" создал немало моментов, однако их реализация оставляла желать лучшего. Именно это и выделил на пресс-конференции главный тренер Юрий Михайлис как одну из причин поражения. Также специалист посетовал на большое количество удалений.

В регулярном чемпионате прошлого сезона "Барыс" и "Металлург" встречались четыре раза, три поединка остались за магнитогорским коллективом. Также команды сошлись в первом раунде плей-офф, по итогам которого дальше прошел "Металлург".

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