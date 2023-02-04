"Барыс" потерпел третье поражение подряд и опустился на последнее место в КХЛ

"Барыс" потерпел очередное поражение в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На этот раз от московского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. При этом астанчане здорово начали, уже на 7-й минуте отличился Никита Михайлис. Но недолго радовались болельщики казахстанского клуба, так как на 9-й минуте Джордан Уил забросил ответную шайбу.

В начале второго периода уже "бело-голубые" повели в счете, когда на 25-й минуте Максим Джиошвили успешно воспользовался неразберихой в обороне "Барыса". Как говорится в таких случаях, сами себе привезли.

Правда, подопечные Андрея Скабелки не раскисли и сравняли счет на 30-й минуте усилиями Дмитрия Шевченко. Вот только не дотерпели до перерыва. Все тот же Шевченко заработал необязательное удаление, чем и воспользовались москвичи - гол на 39-й минуте забил Егор Мартынов.

В третьем периоде зрители не увидели голов.

Для казахстанцев это третье поражение подряд в "регулярке". Ранее были проиграны матчи казанскому "Ак Барсу" (1:2) и тому же "Динамо" из Москвы (1:2 в овертайме).

После этой неудачи "Барыс" с 57 очками опустился на последнее, 11-е место в таблице Восточной конференции, а "Динамо", набрав 77 очков, сохранил за собой пятую строчку на "Западе".

Отметим, что выездную серию астанчане закроют матчем с ЦСКА 5 февраля в Москве.

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