"Барыс" потерпел поражение после двух побед подряд в КХЛ

"Барыс" в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ потерпел поражение на своем льду от "Авангарда", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:5. В первом периоде на две шайбы гостей в исполнении Александра Дергачева (9-я минута) и Сергея Толчинского (18), "Барыс" ответил голом Егора Петухова (19).

Во втором периоде "Авангард" забросил три безответные шайбы: Рид Буше (24), Семен Чистяков (26) и Алексей Береглазов (34).

В дебюте третьего периода "Барысу" удалось сократить отставание, после того как на 41-й минуте отличился Линден Вей. В оставшееся время счет не изменился.

Напомним, накануне казахстаснкий клуб со счетом 5:3 обыграл "Авангард".

Следующий матч "Барыс" проведет на своем льду против "Сибири". Встреча состоится 18 сентября.

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