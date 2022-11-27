"Барыс" понес потери перед выездной серией в КХЛ

ХК "Барыс" отправился в короткое выездное турне по маршруту Екатеринбург - Челябинск на матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на его сайте.
Завтра, 28 ноября, казахстанский клуб сыграет с "Автомобилистом", а 30-го - с "Трактором".
Юрий Сергиенко и Джереми Бракко пропустят выезд и будут готовиться к ближайшим домашним встречам по индивидуальной программе.
Состав "Барыса" на выезд:
Вратари: Джелал-Ад-Дин Амирбеков, Никита Бояркин, Юлиус Гудачек.
Защитники: Адиль Бекетаев, Тамирлан Гайтамиров, Алекс Грант, Михаил Григорьев, Джесси Грэм, Самат Данияр, Иван Мищенко, Нельсон Ножье, Егор Шалапов.
Нападающие: Алихан Асетов, Линден Вей, Дмитрий Гурков, Динмухамед Кайыржан, Энтони Луис, Кирилл Максимов, Никита Михайлис, Батырлан Муратов, Егор Петухов, Михаил Рахманов, Кирилл Савицкий, Антон Сагадеев, Ансар Шайхмедденов, Аркадий Шестаков.
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