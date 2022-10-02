"Барыс" показал видео из победной раздевалки после матча с "Сочи"

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Хоккейный клуб "Барыс" показал видео своей победной раздевалки после матча с "Сочи" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 5:4 в пользу казахстанского клуба в овертайме. При этом подопечные Андрея Скабелки проигрывали по ходу матча, но сделали камбэк. Сам же тренер после победы поблагодарил хоккеистов и болельщиков.
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