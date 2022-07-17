"Барыс" подпишет чемпиона мира из сборной США

Американский нападающий Джереми Бракко перейдет в казахстанский "Барыс", сообщает "Шайба.kz".

Прошлый сезон 25-летний хоккеист провел в Германии. В составе "Крефельд Пингвин" он провел 54 матча, в которых набрал 54 (14+40) очка. Ранее форвард выступал в Финляндии, АХЛ, ОХЛ, NCAA, USDP и USHL.

Также Бракко выигрывал юниорский и молодежный чемпионаты мира в составе сборной США. Кроме того, он является обладателем Кубка Колдера, вручаемого чемпиону АХЛ, и обладателем Мемориального Кубка, вручаемого чемпиону Канадской хоккейной лиги.

В 2015 году игрока задрафтовал "Торонто Мэйпл Лифс" во втором раунде под 61-м номером.

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