"Барыс" подписал уроженца Казахстана из России

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении пробного контракта с защитником Юрием Сергиенко, пишет пресс-служба.

Соглашение с 27-летним хоккеистом заключено до 31 августа 2022 года, а его последним клубом в КХЛ был хабаровский "Амур".

"Воспитанник усть-каменогорского хоккея за свою карьеру поиграл в различных клубах, таких как "Сибирь", "Спартак", "Торпедо", "Трактор", "Амур" и другие. В целом в КХЛ Юрий провел 273 матча, за которые заработал 54 (15+39) балла.

Минувший сезон Сергиенко начинал в воронежском "Буране", выступающем в ВХЛ (24 игры, 12 очков), после чего перебрался в чемпионат Чехии. В составе "Динамо" из Пардубице защитник выходил на лед в 14 встречах и отметился одной заброшенной шайбой", - говорится в сообщении.

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