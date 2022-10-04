"Барыс" определился с составом на матч с аутсайдером КХЛ

ХК "Барыс" назвал состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Нефтехимика", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Астане. Начало в 19:30 по столичному времени.
Предлагаем вашему вниманию состав "Барыса" на матч с "Нефтехимиком".
Луис - Вей (С) - Бракко, Бекетаев - Грэм
Михайлис (А) - Шестаков - Савицкий, Биграс - Ножье
Асетов - Сагадеев (А) - Петухов, Сергиенко - Шалапов
Максимов - Шайхмедденов - Муратов, Кайыржан - Григорьев
Вратари: Бояркин (Шутов)
Отметим, что "Барыс" набрал 15 очков и занимает шестое место в Восточной конференции. "Нефтехимик" набрал семь баллов и занимает последнее, 11-е место на Востоке.
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