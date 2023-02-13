"Барыс" объявил состав на матч с лидером КХЛ

Сегодня, 13 февраля, "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на своем льду против СКА, сообщает корреспондент Vesti.kz. Астанчане объявили состав на эту игру.

Встреча в Астане начнется в 19:30 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.

СКА c 95 очками уверенно лидирует в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками идет на последней, 11-й строчке "Востока".

Состав на игру:

Савицкий – Вей (С) – Михайлис (А), Грант (А) – Бекетаев

Рахманов – Шестаков – Петухов, Ножье – Мищенко

Бракко – Борисевич – Луис, Грэм – Шалапов

Шевченко – Сагадеев – Асетов, Шайхмедденов – Кайыржан

Вратари: Гудачек (Бояркин)

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