"Барыс" объявил состав на матч с лидером КХЛ

Сегодня, 13 февраля, "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет на своем льду против СКА, сообщает корреспондент Vesti.kz. Астанчане объявили состав на эту игру.
Встреча в Астане начнется в 19:30 по местному времени. Ее в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Онлайн-трансляция будет доступна здесь.
СКА c 95 очками уверенно лидирует в таблице Западной конференции, а "Барыс" с 59 очками идет на последней, 11-й строчке "Востока".
Состав на игру:
Савицкий – Вей (С) – Михайлис (А), Грант (А) – Бекетаев
Рахманов – Шестаков – Петухов, Ножье – Мищенко
Бракко – Борисевич – Луис, Грэм – Шалапов
Шевченко – Сагадеев – Асетов, Шайхмедденов – Кайыржан
Вратари: Гудачек (Бояркин)
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