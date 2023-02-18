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"Барыс" объявил состав на матч с "Куньлунем" в КХЛ

"Барыс" объявил состав на матч с "Куньлунем" в КХЛ
©ХК "Барыс"

"Барыс" объявил состав на матч регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня", сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча пройдет сегодня, 18 февраля, в Мытищах и начнется в 20:00 по времени Астаны.

"Куньлунь" с 48 очками идет на предпоследнем, 10-м месте в таблице Западной конференции, а "Барыс" (59) располагается на последней, 11-й строчке "Востока".

Астанчане потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ. Далее их ждут выездные игры против омского "Авангарда" (20 февраля) и новосибирской "Сибири" (22 февраля).

С составом казахстанской команды на последнее выездное турне в нынешнем сезоне можно ознакомиться по этой ссылке.

Состав на игру:

Шевченко – Шестаков – Петухов, Грант (А) – Бекетаев

Рахманов – Сагадеев – Михайлис (А), Ножье – Мищенко

Савицкий – Вей (С) – Бракко, Грэм – Гайтамиров

Асетов – Гурков – Кайыржан, Данияр

Вратари: Бояркин (Гудачек)

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Куньлунь

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